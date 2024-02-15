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Авдеевский ад. Почему гражданские боятся мобилизации? "Экономическое" бронирование | ТОК-ШОУ УП

Четверг, 15 февраля 2024, 20:12
Авдеевский ад. Почему гражданские боятся мобилизации? Экономическое бронирование | ТОК-ШОУ УП

Вскоре начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Роман Кравец вместе с гостями студии:

- Николай "Абдула" Волохов из 3-й Отдельной Штурмовой бригады
- Егор Фирсов, главный сержант подразделения ударных дронов
- Соломия Бобровская, народный депутат фракция "Голос"
- Богдана Яровая, советник заместителя Министра обороны Украины
- Юрий Сиротюк, солдат-гранатометчик 5 штурмового полка
- Олег Дунда, народный депутат фракция "Слуга народа"

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Обсудят ситуацию в Авдеевке. Удастся ли отказаться от "уличной" мобилизации и что такое экономическое бронирование, которое предлагают в Офисе Президента.

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Темы: мобилизацияАвдеевка
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