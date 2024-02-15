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Фермерські об’єднання в Європі хочуть сильнішого контролю за імпортом з України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 20:53
Фермерські об’єднання в Європі хочуть сильнішого контролю за імпортом з України
Ілюстративне Фото: Getty Images

Шість великих фермерських організацій Євросоюзу критикують пропозиції Європейської комісії щодо покращення контролю за імпортом української сільськогосподарської продукції, оскільки вважають їх недостатніми.

Джерело: їхнє спільне звернення 15 лютого, яке поширила найбільша в ЄС фермерська група COPA-COGECA, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Європейські фермери вважають, що в разі ухвалення пропозицій Єврокомісії "економічна стійкість секторів птахівництва, виробництва яєць, цукру, зерна та меду в ЄС буде поставлена під загрозу".

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Там звертають увагу, що Європейська комісія не пропонує встановити обмеження на імпорт зернових та меду з України, а решту товарів – на минулорічному рівні, що є недостатнім, бо "саме ці обсяги призвели до нинішнього скрутного становища виробників ЄС".

"Фермери в Румунії, Болгарії, Польщі, Угорщині та Словаччині наразі продають свою продукцію за цінами, що приблизно на 40% нижчі від стандартної ринкової ціни, тисячі фермерських господарств опинилися перед загрозою краху", – йдеться в листі COPA-COGECA.

До того ж, стверджують фермери, виробники зерна, м'яса птиці та цукру у Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Австрії починають відчувати "значний тиск".

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У січні по всій Європі спалахнули протести фермерів, однією з головних вимог яких було посилення контролю за нібито недобросовісною конкуренцією з боку України.

Фермери кажуть, що українська продукція, яка колись прямувала до Африки чи Близького Сходу, тепер залишається в Європі, підриваючи позиції місцевих виробників. Вони також кажуть, що українські виробники не підпадають під вищі екологічні та соціальні стандарти ЄС.

Нещодавно ЄС запропонував різні захисні заходи, які можуть бути застосовані у разі "крайньої необхідності", як-то обмеження безмитного імпорту м'яса птиці, яєць та цукру до середнього рівня імпорту з 2022-2023 років.

Теми: ЄСсільське господарствоУкраїна
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