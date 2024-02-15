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Фермерские объединения в Европе хотят более сильного контроля за импортом из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 20:53
Фермерские объединения в Европе хотят более сильного контроля за импортом из Украины
Иллюстративное Фото: Getty Images

Шесть крупных фермерских организаций Евросоюза критикуют предложения Европейской комиссии по улучшению контроля за импортом украинской сельскохозяйственной продукции, поскольку считают их недостаточными.

Источник: их совместное обращение 15 февраля, которое распространила крупнейшая в ЕС фермерская группа COPA-COGECA, сообщает "Европейская правда"

Детали: Европейские фермеры считают, что в случае принятия предложений Еврокомиссии "экономическая устойчивость секторов птицеводства, производства яиц, сахара, зерна и меда в ЕС будет поставлена под угрозу".

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Там обращают внимание, что Европейская комиссия не предлагает установить ограничения на импорт зерновых и меда из Украины, а остальные товары – на прошлогоднем уровне, что является недостаточным, потому что "именно эти объемы привели к нынешнему затруднительному положению производителей ЕС".

"Фермеры в Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии и Словакии сейчас продают свою продукцию по ценам, которые примерно на 40% ниже стандартной рыночной цены, тысячи фермерских хозяйств оказались перед угрозой краха", – говорится в письме COPA-COGECA.

К тому же, утверждают фермеры, производители зерна, мяса птицы и сахара во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Австрии начинают испытывать "значительное давление".

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В январе по всей Европе вспыхнули протесты фермеров, одним из главных требований которых было усиление контроля за якобы недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Фермеры говорят, что украинская продукция, которая когда-то направлялась в Африку или Ближний Восток, теперь остается в Европе, подрывая позиции местных производителей. Они также говорят, что украинские производители не подпадают под более высокие экологические и социальные стандарты ЕС.

Недавно ЕС предложил различные защитные меры, которые могут быть применены в случае "крайней необходимости", такие как ограничение беспошлинного импорта мяса птицы, яиц и сахара до среднего уровня импорта с 2022-2023 годов.

Темы: ЕСсельское хозяйствоУкраина
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