Росія вдарила "Ураганами" по Зорі на Донеччині: 1 загибла і 2 поранених
Четвер, 15 лютого 2024, 21:47
Близько 17:00 четверга росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" село Зоря, що в Іллінівській громаді на Донеччині. Загинула літня жінка, двоє чоловіків отримали поранення.
Джерело: Донецька обласна державна адміністрація в Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням, загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки.
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Також пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.
В ОДА закликають місцеве населення своєчасно евакуйовуватись.
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Що передувало: Російські окупанти вдень 14 лютого вдарили по житловим будинкам міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, у результаті чого загинули дві жінки.