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Россия ударила "Ураганами" по Заре в Донецкой области: 1 погибшая и 2 раненых

Евгений КизиловЧетверг, 15 февраля 2024, 21:47
Россия ударила Ураганами по Заре в Донецкой области: 1 погибшая и 2 раненых
Село Заря на карте. Источник: Google Maps

Около 17:00 четверга россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" село Заря, что в Ильиновской общине Донецкой области. Погибла пожилая женщина, двое мужчин получили ранения.

Источник: Донецкая областная государственная администрация в Telegram

Детали: Согласно сообщению, погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины.

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Также повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа.

В ОГА призывают местное население своевременно эвакуироваться.

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Что предшествовало: Российские оккупанты днем 14 февраля ударили по жилым домам города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли две женщины.

Темы: ракетный ударДонецкая областьжертвы
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