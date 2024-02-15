Россия ударила "Ураганами" по Заре в Донецкой области: 1 погибшая и 2 раненых
Четверг, 15 февраля 2024, 21:47
Около 17:00 четверга россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" село Заря, что в Ильиновской общине Донецкой области. Погибла пожилая женщина, двое мужчин получили ранения.
Источник: Донецкая областная государственная администрация в Telegram
Детали: Согласно сообщению, погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины.
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Также повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа.
В ОГА призывают местное население своевременно эвакуироваться.
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Что предшествовало: Российские оккупанты днем 14 февраля ударили по жилым домам города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли две женщины.