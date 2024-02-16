Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 03:44
Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби
ілюстративне фото AFP

Парламент Греції схвалив у четвер законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби.

Джерело: Reuters

Деталі: Законопроєкт був схвалений 176 депутатами 300-місного парламенту і стане законом, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

Реклама:

Законодавча ініціатива надає одностатевим парам право одружуватися та всиновлювати дітей і є результатом десятилітніх кампаній ЛГБТ-спільноти за шлюбну рівність у соціально консервативній країні.

Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби.

Хоча члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса були проти законопроєкту, він все ж отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, незважаючи на напружені дебати.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У січні Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Теми: ГреціяЛГБТ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії: постраждало подружжя

Зеленський: Російські війська користуються затримками в допомозі України

Зеленський оцінив кризу на кордоні з Польщею: Ситуація не в зерні, а в політиці

Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС

На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради

110 бригада заявила, що росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а натомість – розстріляли

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Греція
ВПС Греції шукають покупця на 18 винищувачів Mirage
Греція хоче більше інвестицій у свою нерухомість за "золоту візу"
Греція вже готується передати Україні пакет озброєнь – ЗМІ
Останні новини
03:06
Міністерка оборони Нідерландів: "Ми вже передаємо безпілотники Україні"
02:02
Телеканал "Еспресо" заявив про злам ефірної системи
01:36
Канада навесні передасть Україні понад 800 дронів
01:14
Над Брянською областю РФ було знищено український дрон – губернатор
00:36
Прем’єр Фінляндії: Те, що робить Орбан щодо Швеції, допомагає Путіну
00:06
На Полтавщині та у Дніпрі було чутно звуки вибухів – ЗМІ
23:44
В Україні побільшало мільйонерів – Гетманцев
23:37
Боррель: Держави-члени можуть закупати снаряди для України за межами ЄС
23:30
оновлюєтьсяУ низці областей повітряна тривога: росіяни запустили ударні БпЛА
23:25
Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики
Усі новини...
Реклама: