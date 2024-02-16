Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Парламент Греції схвалив у четвер законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби.

Джерело: Reuters

Деталі: Законопроєкт був схвалений 176 депутатами 300-місного парламенту і стане законом, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

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Законодавча ініціатива надає одностатевим парам право одружуватися та всиновлювати дітей і є результатом десятилітніх кампаній ЛГБТ-спільноти за шлюбну рівність у соціально консервативній країні.

Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби.

Хоча члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса були проти законопроєкту, він все ж отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, незважаючи на напружені дебати.

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Що передувало: У січні Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.