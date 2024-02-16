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Парламент Греции легализовал однополые браки

Ольга ГлущенкоПятница, 16 февраля 2024, 03:44
Парламент Греции легализовал однополые браки
иллюстративное фото AFP

Парламент Греции одобрил в четверг законопроект, разрешающий однополые браки.

Источник: Reuters

Детали: Законопроект был одобрен 176 депутатами 300-местного парламента и станет законом, когда его опубликуют в официальном правительственном вестнике.

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Законодательная инициатива предоставляет однополым парам право жениться и усыновлять детей и является результатом десятилетних кампаний ЛГБТ-сообщества за брачное равенство в социально консервативной стране.

Reuters отмечает, что Греция – одна из первых православных христианских стран, которая разрешила такие браки.

Хотя члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса были против законопроекта, он все же получил достаточную поддержку со стороны левой оппозиции, что стало редким проявлением межпартийного единства, несмотря на напряженные дебаты.

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Что предшествовало: В январе Мицотакис подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей.

Темы: ГрецияЛГБТ
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