Росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: постраждав 70-річний чоловік

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Олександра Прокудіна

Окупанти нанесли удар по по житловому будинку в селі Ромашкове Херсонської області, через що поранення отримав 70-річний місцевий мешканець.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно ОВА: "Зранку окупанти вдарили по Ромашковому Білозерської громади.

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Один із "прильотів" прийшовся по житловому будинку. Постраждав літній власник оселі".



Деталі: Повідомляється, що 70-річного чоловік зазнав уламкових поранень. Наразі йому надають медичну допомогу.

Передісторія:

16 лютого російські загарбники вдарили по Херсону й пошкодили контактну мережу комунального транспорту. У місті не курсують тролейбуси, також частково відсутнє водопостачання.