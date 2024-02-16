Росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: постраждав 70-річний чоловік
П'ятниця, 16 лютого 2024, 10:40
Окупанти нанесли удар по по житловому будинку в селі Ромашкове Херсонської області, через що поранення отримав 70-річний місцевий мешканець.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно ОВА: "Зранку окупанти вдарили по Ромашковому Білозерської громади.
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Один із "прильотів" прийшовся по житловому будинку. Постраждав літній власник оселі".
Деталі: Повідомляється, що 70-річного чоловік зазнав уламкових поранень. Наразі йому надають медичну допомогу.
Передісторія:
- 16 лютого російські загарбники вдарили по Херсону й пошкодили контактну мережу комунального транспорту. У місті не курсують тролейбуси, також частково відсутнє водопостачання.
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