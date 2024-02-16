Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 70-летний мужчина

Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Александра Прокудина

Оккупанты нанесли удар по по жилому дому в селе Ромашково Херсонской области, из-за чего ранения получил 70-летний местный житель.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром оккупанты ударили по Ромашково Белозерской общины.

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Один из "прилетов" пришелся по жилому дому. Пострадал пожилой владелец дома".

Детали: Сообщается, что 70-летний мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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