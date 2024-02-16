Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 70-летний мужчина

Александр ШумилинПятница, 16 февраля 2024, 10:40
Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 70-летний мужчина
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Александра Прокудина

Оккупанты нанесли удар по по жилому дому в селе Ромашково Херсонской области, из-за чего ранения получил 70-летний местный житель.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром оккупанты ударили по Ромашково Белозерской общины. 

Реклама:

Один из "прилетов" пришелся по жилому дому. Пострадал пожилой владелец дома".

Детали: Сообщается, что 70-летний мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 февраля российские захватчики ударили по Херсону и повредили контактную сеть коммунального транспорта. В городе не курсируют троллейбусы, также частично отсутствует водоснабжение.

Темы: ХерсонРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсон
В Херсоне остановились троллейбусы: оккупанты обстрелами повредили сеть
Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина
Обстрел Херсона: в больнице умер раненый 19-летний юноша
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: