Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 70-летний мужчина
Пятница, 16 февраля 2024, 10:40
Оккупанты нанесли удар по по жилому дому в селе Ромашково Херсонской области, из-за чего ранения получил 70-летний местный житель.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Утром оккупанты ударили по Ромашково Белозерской общины.
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Один из "прилетов" пришелся по жилому дому. Пострадал пожилой владелец дома".
Детали: Сообщается, что 70-летний мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
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- 16 февраля российские захватчики ударили по Херсону и повредили контактную сеть коммунального транспорта. В городе не курсируют троллейбусы, также частично отсутствует водоснабжение.