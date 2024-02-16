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Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали "диверсантів" з боку України

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 лютого 2024, 12:01
Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали диверсантів з боку України
Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною та начебто затримання декількох "диверсантів".

Джерело: відео виступу Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі".

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Деталі: Білоруський диктатор нагадав про щойно завершену так звану контртерористичну операцію, яку, за його словами, "ви навіть не помітили".

"Щойно чекістсько-військова операція закінчилась. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!" – зазначив Лукашенко.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 лютого КДБ РБ повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
  • Про причини введення режиму КТО КДБ не повідомило. У райвиконкомі зазначили, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.
  • У той же час речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі РБ режиму контртерористичної операції, ситуація є контрольованою.

Теми: БілорусьУкраїнадиверсантивійна
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