Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали "диверсантів" з боку України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною та начебто затримання декількох "диверсантів".
Джерело: відео виступу Лукашенка
Пряма мова Лукашенка: "Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі".
Деталі: Білоруський диктатор нагадав про щойно завершену так звану контртерористичну операцію, яку, за його словами, "ви навіть не помітили".
"Щойно чекістсько-військова операція закінчилась. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!" – зазначив Лукашенко.
Що передувало:
- 15 лютого КДБ РБ повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
- Про причини введення режиму КТО КДБ не повідомило. У райвиконкомі зазначили, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.
- У той же час речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі РБ режиму контртерористичної операції, ситуація є контрольованою.