Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали "диверсантів" з боку України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною та начебто затримання декількох "диверсантів".

Джерело: відео виступу Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі".

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Деталі: Білоруський диктатор нагадав про щойно завершену так звану контртерористичну операцію, яку, за його словами, "ви навіть не помітили".

"Щойно чекістсько-військова операція закінчилась. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!" – зазначив Лукашенко.

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