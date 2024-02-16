Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявил, что во время контртеррористической операции задержали "диверсантов" со стороны Украины

Станислав ПогориловПятница, 16 февраля 2024, 12:01
Лукашенко заявил, что во время контртеррористической операции задержали диверсантов со стороны Украины
Александр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной и якобы задержании нескольких "диверсантов".

Источник: видео выступления Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси".

Реклама:

Детали: Белорусский диктатор напомнил о только что завершенной так называемой контртеррористической операции, которую, по его словам, "вы даже не заметили".

"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 - 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!" - отметил Лукашенко.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 февраля КГБ РБ сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.
  • О причинах введения режима КТО КГБ не сообщило. В райисполкоме отметили, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.
  • В то же время спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что пограничники не фиксируют каких-то активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе РБ режима контртеррористической операции, ситуация является контролируемой.

Темы: БеларусьУкраинадиверсантывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Беларусь
Украинские пограничники о "диверсантах в Беларуси": Лукашенковский абсурд продолжается
В ГПСУ прокомментировали режим контртеррористической операции возле границы Украины
В граничащем с Украиной районе Беларуси ввели режим контртеррористической операции
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: