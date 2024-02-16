Лукашенко заявил, что во время контртеррористической операции задержали "диверсантов" со стороны Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной и якобы задержании нескольких "диверсантов".
Источник: видео выступления Лукашенко
Прямая речь Лукашенко: "То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси".
Детали: Белорусский диктатор напомнил о только что завершенной так называемой контртеррористической операции, которую, по его словам, "вы даже не заметили".
"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 - 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!" - отметил Лукашенко.
Что предшествовало:
- 15 февраля КГБ РБ сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.
- О причинах введения режима КТО КГБ не сообщило. В райисполкоме отметили, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.
- В то же время спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что пограничники не фиксируют каких-то активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе РБ режима контртеррористической операции, ситуация является контролируемой.