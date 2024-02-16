Лукашенко заявил, что во время контртеррористической операции задержали "диверсантов" со стороны Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной и якобы задержании нескольких "диверсантов".

Источник: видео выступления Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси".

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Детали: Белорусский диктатор напомнил о только что завершенной так называемой контртеррористической операции, которую, по его словам, "вы даже не заметили".

"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 - 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!" - отметил Лукашенко.

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