ГУР знає, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова, і натякає на контрдії в РФ
П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:05
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, та натякає, що Україна вдасться до контрдій на території РФ.
Джерело: Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation
Пряма мова: "Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють".
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Деталі: На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".
Передісторія:
- 28 листопада 2023 року джерела УП повідомили, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Зазначалось, що вона жива і пройшла перший етап лікування.
- Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ця інформація відповідає дійсності.
- За словами одного зі співрозмовників УП, Буданову та кількох співробітників ГУР отруїли зокрема миш’яком та ртуттю.
- Головне управління розвідки заявило, що саме розслідує отруєння своїх співробітників та дружини керівника.
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