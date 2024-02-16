ГУР знає, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова, і натякає на контрдії в РФ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, та натякає, що Україна вдасться до контрдій на території РФ.

Джерело: Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation

Пряма мова: "Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють".

Реклама:

Деталі: На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".

Передісторія:

28 листопада 2023 року джерела УП повідомили, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Зазначалось, що вона жива і пройшла перший етап лікування.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ця інформація відповідає дійсності.

За словами одного зі співрозмовників УП, Буданову та кількох співробітників ГУР отруїли зокрема миш’яком та ртуттю.

Головне управління розвідки заявило, що саме розслідує отруєння своїх співробітників та дружини керівника.