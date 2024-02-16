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ГУР знає, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова, і натякає на контрдії в РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 13:05
ГУР знає, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова, і натякає на контрдії в РФ
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, та натякає, що Україна вдасться до контрдій на території РФ.

Джерело: Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation

Пряма мова: "Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють".

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Деталі: На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".

Передісторія:

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Теми: БудановГУР
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