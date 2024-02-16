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ГУР знает, кто стоит за отравлением жены Буданова, и намекает на контрдействия в РФ

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 13:05
ГУР знает, кто стоит за отравлением жены Буданова, и намекает на контрдействия в РФ
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны, и намекает, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории РФ.

Источник: Буданов в интервью французскому изданию Liberation

Прямая речь: "Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут".

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Детали: На вопрос, знаете ли вы, кто несет ответственность за это отравление, Буданов лаконично ответил "Конечно, знаю!".

Предыстория:

  • 28 ноября 2023 года источники УП сообщили, что у жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Отмечалось, что она жива и прошла первый этап лечения.
  • Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что эта информация соответствует действительности.
  • По словам одного из собеседников УП, Буданову и нескольких сотрудников ГУР отравили в частности мышьяком и ртутью.
  • Главное управление разведки заявило, что само расследует отравление своих сотрудников и жены руководителя.

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Темы: БудановГУР
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