ГУР знает, кто стоит за отравлением жены Буданова, и намекает на контрдействия в РФ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны, и намекает, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории РФ.

Источник: Буданов в интервью французскому изданию Liberation

Прямая речь: "Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут".

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Детали: На вопрос, знаете ли вы, кто несет ответственность за это отравление, Буданов лаконично ответил "Конечно, знаю!".

Предыстория:

28 ноября 2023 года источники УП сообщили, что у жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Отмечалось, что она жива и прошла первый этап лечения.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что эта информация соответствует действительности.

По словам одного из собеседников УП, Буданову и нескольких сотрудников ГУР отравили в частности мышьяком и ртутью.

Главное управление разведки заявило, что само расследует отравление своих сотрудников и жены руководителя.