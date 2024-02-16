ГУР знает, кто стоит за отравлением жены Буданова, и намекает на контрдействия в РФ
Пятница, 16 февраля 2024, 13:05
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны, и намекает, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории РФ.
Источник: Буданов в интервью французскому изданию Liberation
Прямая речь: "Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут".
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Детали: На вопрос, знаете ли вы, кто несет ответственность за это отравление, Буданов лаконично ответил "Конечно, знаю!".
Предыстория:
- 28 ноября 2023 года источники УП сообщили, что у жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Отмечалось, что она жива и прошла первый этап лечения.
- Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что эта информация соответствует действительности.
- По словам одного из собеседников УП, Буданову и нескольких сотрудников ГУР отравили в частности мышьяком и ртутью.
- Главное управление разведки заявило, что само расследует отравление своих сотрудников и жены руководителя.
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