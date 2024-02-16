Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський у Берліні підписав із канцлером Німеччини Олафом Шольцом двосторонню безпекову угоду, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника президента України Сергія Нікіфорова, допис Володимира Зеленського в мережі X

Деталі: Зеленський назвав це "безпрецедентним документом, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік".

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Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.



Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є… pic.twitter.com/znzOoKP5B1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024

Подробиці згодом оприлюднив Офіс президента України.

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Перед цим Офіс президента повідомив, що зустріч Зеленського й Шольца почалася і за її підсумками заплановане підписання угоди про безпекову співпрацю України й ФРН.

"За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та ФРН", – зазначають у комюніке.

Зеленський і Шольц обговорять "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з’явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.

До цього часу у рамках декларації підписали одну двосторонню угоду – зі Сполученим Королівством.