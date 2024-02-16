Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:16
Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
Володимир Зеленський і Олаф Шольц підписали безпекову угоду, фото пресслужби президента України

Президент України Володимир Зеленський у Берліні підписав із канцлером Німеччини Олафом Шольцом двосторонню безпекову угоду, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника президента України Сергія Нікіфорова, допис Володимира Зеленського в мережі X

Деталі: Зеленський назвав це "безпрецедентним документом, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік".

Реклама:

Подробиці згодом оприлюднив Офіс президента України.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим Офіс президента повідомив, що зустріч Зеленського й Шольца почалася і за її підсумками заплановане підписання угоди про безпекову співпрацю України й ФРН.

"За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та ФРН", – зазначають у комюніке. 

Зеленський і Шольц обговорять "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з’явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі. 

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині. 

До цього часу у рамках декларації підписали одну двосторонню угоду – зі Сполученим Королівством. 

Теми: НімеччинаУкраїнаЗеленськийгарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Німеччина
З'явився текст безпекової угоди між Україною і Німеччиною
Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних
Зеленський прибув до Німеччини, попереду "два важливих дні"
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: