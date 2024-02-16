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Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 13:16
Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Владимир Зеленский и Олаф Шольц подписали соглашение по безопасности, фото пресс-службы президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двустороннее соглашение по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщение Владимира Зеленского в сети X

Детали: Зеленский назвал это "беспрецедентным документом, который закрепляет немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год".

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Подробности позже обнародовал Офис президента Украины.

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Перед этим Офис президента сообщил, что встреча Зеленского и Шольца началась и по ее итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Украины и ФРГ.

"По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и ФРГ", – отмечается в коммюнике.

Зеленский и Шольц обсудят "дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах", а также поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

Упоминания о возможности подписания соглашения в рамках визита Зеленского в Берлин появились также в западных СМИ. Из них следует, что речь идет о соглашении в продолжение рамочной декларации G7 о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которую подписали на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.

К этому времени в рамках декларации подписали одно двустороннее соглашение – с Великобританией.

Темы: ГерманияУкраинаЗеленскийгарантии безопасности
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