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У Кремлі відреагували на повідомлення про смерть Навального

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:52
У Кремлі відреагували на повідомлення про смерть Навального
фото: getty images

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення російських тюремників про нібито смерть в колонії російського опозиціонера Олексія Навального і заявив, що причини мають з'ясувати медики. Водночас, команда Навального поки не має підтвердження смерті опозиціонера. 

Джерело: прокремлівське видання РИА Новости, команда Навального

Пряма мова: "ФСВП вживає всіх кроків, які потрібно вживати в такій ситуації, за всіма правилами".

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Деталі: За словами Пєскова, ФСВП займається всіма перевірками і тут особливих доручень не потрібно

Також речник президента Росії заявив, що причини смерті Навального мають з'ясувати медики.

Водночас, команда Навального наголошує, що попри повідомлення ФСВП про смерть Навального, 2жодних підтверджень цього поки що немає".

ВІДЕО ДНЯ

Наразі адвокат Навального вилітає в Харп: "Щойно буде якась інформація, ми її повідомимо".

Що було раніше: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Передісторія

  • Олексій Навальний перебуває в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
  • Ця колонія функціонувала як колонія для особливо небезпечних рецидивістів", писала 2006 року "Новая газета". Частину терміну в колонії № 3 у Харпі провів бізнес-партнер Михайла Ходарковського Платон Лебедєв, засуджений у справі ЮКОСа.

Теми: НавальнийРосія
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