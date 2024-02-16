У Кремлі відреагували на повідомлення про смерть Навального

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення російських тюремників про нібито смерть в колонії російського опозиціонера Олексія Навального і заявив, що причини мають з'ясувати медики. Водночас, команда Навального поки не має підтвердження смерті опозиціонера.

Джерело: прокремлівське видання РИА Новости, команда Навального

Пряма мова: "ФСВП вживає всіх кроків, які потрібно вживати в такій ситуації, за всіма правилами".

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Деталі: За словами Пєскова, ФСВП займається всіма перевірками і тут особливих доручень не потрібно

Також речник президента Росії заявив, що причини смерті Навального мають з'ясувати медики.

Водночас, команда Навального наголошує, що попри повідомлення ФСВП про смерть Навального, 2жодних підтверджень цього поки що немає".

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Наразі адвокат Навального вилітає в Харп: "Щойно буде якась інформація, ми її повідомимо".

Що було раніше: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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