В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на сообщение российских тюремщиков о якобы смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и заявил, что причины должны выяснить медики. В то же время, у команды Навального пока нет подтверждения смерти оппозиционера.
Источник: прокремлевское издание РИА Новости, команда Навального
Прямая речь: "ФСИН предпринимает все шаги, которые нужно предпринимать в такой ситуации, по всем правилам".
Детали: По словам Пескова, ФСИН занимается всеми проверками и здесь особых поручений не требуется
Также пресс-секретарь президента России заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медики.
В то же время, команда Навального отмечает, что несмотря на сообщение ФСИН о смерти Навального, 2жодних подтверждений этого пока нет".
Сейчас адвокат Навального вылетает в Харп: "Как только будет какая-то информация, мы ее сообщим".
Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Что предшествовало:
- Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходарковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.