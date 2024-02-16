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В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального

Алена МазуренкоПятница, 16 февраля 2024, 13:52
В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
фото: getty images

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на сообщение российских тюремщиков о якобы смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и заявил, что причины должны выяснить медики. В то же время, у команды Навального пока нет подтверждения смерти оппозиционера.

Источник: прокремлевское издание РИА Новости, команда Навального

Прямая речь: "ФСИН предпринимает все шаги, которые нужно предпринимать в такой ситуации, по всем правилам".

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Детали: По словам Пескова, ФСИН занимается всеми проверками и здесь особых поручений не требуется

Также пресс-секретарь президента России заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медики.

В то же время, команда Навального отмечает, что несмотря на сообщение ФСИН о смерти Навального, 2жодних подтверждений этого пока нет".

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Сейчас адвокат Навального вылетает в Харп: "Как только будет какая-то информация, мы ее сообщим".

Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Что предшествовало:

  • Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
  • Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходарковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.

Темы: НавальныйРосcия
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