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В ЄС відреагували на повідомлення про смерть Навального: Нагадування, що таке Путін та його режим

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 16:17
В ЄС відреагували на повідомлення про смерть Навального: Нагадування, що таке Путін та його режим
Фото: Getty Images

Керівники головних інституцій Європейського Союзу прокоментували повідомлення про смерть в ув′язненні російського опозиціонера Олексія Навального, вважаючи відповідальною діючу владу РФ.

Джерело: заяви керівників Європейської комісії, Європейського парламенту та Європейської ради у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала звістку про смерть Навального похмурим нагадуванням про те, "що таке Путін і його режим".

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"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу… Давайте об'єднаємося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", – заявила фон дер Ляєн.

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Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що "ЄС покладає повну відповідальність за цю трагічну смерть на російський режим".

"Алексєй Навальний боровся за цінності свободи та демократії. За свої ідеали він приніс найвищу жертву…  Я висловлюю свої найглибші співчуття його родині", – написав Мішель.

Керівниця Європарламенту Роберта Метсола заявила, що життя Навального "забрала Росія".

"З жахом дізналася про смерть лауреата премії Сахарова Алексєя Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не його гідність. Його боротьба за демократію продовжується. Наші думки з його дружиною та дітьми", – написала Метсола. 

Що було раніше

  • Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг опісля заявив, що Росія має відповісти на "дуже серйозні запитання", 
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував повідомлення про смерть Навального, зазначивши, що ця новина демонструє зміни у Росії, яка вже давно перестала бути демократією.

Теми: НавальнийЄС
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