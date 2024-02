В ЕС отреагировали на сообщение о смерти Навального: Напоминание, что такое Путин и его режим

Руководители главных институтов Европейского Союза прокомментировали сообщение о смерти в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, считая ответственной действующую власть РФ.

Источник: заявления руководителей Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского совета в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала известие о смерти Навального мрачным напоминанием о том, "что такое Путин и его режим".

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа... Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии", - заявила фон дер Ляйен.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.



Putin fears nothing more than dissent from his own people.



A grim reminder of what Putin and his regime are all about.



Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что "ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим".

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес наивысшую жертву... Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье", – написал Мишель.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

Руководитель Европарламента Роберта Метсола заявила, что жизнь Навального "забрала Россия".

"С ужасом узнала о смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми", – написала Метсола.

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations.



Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny.



Russia took his freedom & his life, but not his dignity.



His struggle for democracy lives on.



Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

