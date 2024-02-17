Росіяни гатили по громадах Сумщини, за добу – понад 230 вибухів

наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото з телеграм-каналу Живицького

Протягом минулого дня росіяни здійснили 47 обстрілів 9 громад Сумської області, внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За добу зафіксовано 237 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Реклама:

По Есманьській громаді здійснено обстріл з FPV-дрона, 4 вибухи; 1 вибух з міномету і 18 – з артилерії.

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 34 вибухи; ворожими БпЛА скинуто снаряди типу ВОГ, 4 вибухи та обстріли з артилерії, 21 вибух; також був обстріл з FPV-дрона, 1 вибух. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 20 вибухів; АГС, 16 вибухів та мінометів, 40 вибухів. Також відбулася атака 3-х FPV-дронів, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Хотінській громаді зафіксовано артобстріли із САУ, 26 вибухів та обстріли з мінометів, 7 вибухів.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли, 11 вибухів.

По Новослобідськаій громаді були обстріли з міномету, 14 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 4 вибухи.

Юнаківську громаду росіяни обстрілювали з міномету зі своєї території, 4 вибухи.