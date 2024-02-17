Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни гатили по громадах Сумщини, за добу – понад 230 вибухів

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 01:56
Росіяни гатили по громадах Сумщини, за добу – понад 230 вибухів
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото з телеграм-каналу Живицького

Протягом минулого дня росіяни здійснили 47 обстрілів 9 громад Сумської області, внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За добу зафіксовано 237 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Реклама:

По Есманьській громаді здійснено обстріл з FPV-дрона, 4 вибухи; 1 вибух з міномету і 18 – з артилерії.

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 34 вибухи; ворожими БпЛА скинуто снаряди типу ВОГ, 4 вибухи та обстріли з артилерії, 21 вибух; також був обстріл з FPV-дрона, 1 вибух. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 20 вибухів; АГС, 16 вибухів та мінометів, 40 вибухів. Також відбулася атака 3-х FPV-дронів, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Хотінській громаді зафіксовано артобстріли із САУ, 26 вибухів та обстріли з мінометів, 7 вибухів.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли, 11 вибухів.

По Новослобідськаій громаді були обстріли з міномету, 14 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 4 вибухи.

Юнаківську громаду росіяни обстрілювали з міномету зі своєї території, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сумська область
Окупанти протягом 6 годин обстрілювали Сумщину, вбили чоловіка
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
Останні новини
11:05
Українці вважають США та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає – опитування
11:04
Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
Усі новини...
Реклама: