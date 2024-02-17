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Россияне били по громадам Сумщины, за сутки – более 230 взрывов

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 01:56
Россияне били по громадам Сумщины, за сутки – более 230 взрывов
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото из телеграмм-канала Живицкого

В течение прошлого дня россияне совершили 47 обстрелов 9 громад Сумской области, в результате обстрелов погиб человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: За сутки зафиксировано 237 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

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По Эсманьской громаде осуществлен обстрел с FPV-дрона, 4 взрыва; 1 взрыв из миномета и 18 - из артиллерии.

По Великописаревской общине с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 34 взрыва; вражескими БпЛА сброшены снаряды типа ВОГ, 4 взрыва и обстрелы из артиллерии, 21 взрыв; также был обстрел с FPV-дрона, 1 взрыв. В результате обстрела погиб местный житель.

По Белопольской общине враг бил из артиллерии, 20 взрывов; АГС, 16 взрывов и минометов, 40 взрывов. Также состоялась атака 3-х FPV-дронов, 3 взрыва.

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В Хотинской громаде зафиксированы артобстрелы из САУ, 26 взрывов и обстрелы из минометов, 7 взрывов.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 7 мин.

Середино-Будская громада: с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 11 взрывов.

По Новослободской громаде были обстрелы из миномета, 14 взрывов.

По Краснопольской общине враг бил из артиллерии, 4 взрыва.

Юнаковскую громаду россияне обстреливали из миномета со своей территории, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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