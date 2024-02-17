Росіяни заявляють про атаку безпілотників

Губернатори Бєлгородської, Калузької, Брянської, Воронезької областей РФ В'ячеслав Гладков, Владислав Шапша, Олександр Богомаз, Олександр Гусєв заявили про збиття 13 дронів над регіонами Росії.

Джерело: Гладков у Телеграм, Шапша в Телеграм, Богомаз у Телеграм, Гусєв у Телеграм

Пряма мова: "У Губкінському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито 2 БПЛА літакового типу в районі села Вісла Дубрава".

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Деталі: Гладков зазначив, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. В той же час "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".

Оновлено о 5:20: Пізніше Шапша повідомив, що "на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА".

Згодом Богомаз повідомив про атаку 5 дронів, а Гусєв – двох.

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Що передувало: Вночі повідомлялося, що в Курській та Бєлгородській областях Росії прогриміли вибухи.