Россияне заявляют об атаке беспилотников

Губернаторы Белгородской, Калужской, Брянской, Воронежской областей РФ Вячеслав Гладков, Владислав Шапша, Александр Богомаз, Александр Гусев заявили о сбитии 13 дронов над регионами России.

Источник: Гладков в Телеграмм, Шапша в Телеграмм, Богомаз в Телеграмм, Гусев в Телеграмм

Прямая речь: "В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава".

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Детали: Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В то же время "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".

Обновлено в 5:20: Позже Шапша сообщил, что "на территории Людиновского района средствами ПВО сбито 4 БПЛА".

Впоследствии Богомаз сообщил об атаке 5 дронов, а Гусев - двух.

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Что предшествовало: Ночью сообщалось, что в Курской и Белгородской областях России прогремели взрывы.