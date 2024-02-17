Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
Субота, 17 лютого 2024, 07:54
Міноборони Росії заявило, що регіони РФ атакували 33 українських безпілотники.
Джерело: МО РФ
Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 33 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
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Деталі: У російському відомстві зазначили, що черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської – 4 БпЛА, Воронезької – 4 БпЛА, Курської – 1 БпЛА, Брянської – 18 БпЛА і Калузької – 6 БпЛА.
Що передувало: Низка російських губернаторів заявила про атаку дронів на їхні області.