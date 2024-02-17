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Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило, что регионы РФ атаковали 33 украинских беспилотника.

Источник: МО РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской – 4 БпЛА, Воронежской – 4 БпЛА, Курской – 1 БпЛА, Брянской – 18 БпЛА и Калужской – 6 БпЛА.

Что предшествовало: Ряд российских губернаторов заявил об атаке дронов на их области.

Темы: Росcиябеспилотники
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