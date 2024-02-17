Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів
Субота, 17 лютого 2024, 12:45
Третя окрема штурмова бригада показала кадри зі стабілізаційного пункту, де рятують поранених в Авдіївці бійців.
Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада
Дослівно: "Стабілізаційний пункт.
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Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової.
Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці.".
Деталі: Обережно, відео містить кадри відкритих поранень та крові.
ВІДЕО ДНЯ
Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів https://t.co/zY5xXZlhPU pic.twitter.com/dMH0FvyQhX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 17, 2024