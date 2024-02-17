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Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 12:45
Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів
скриншот

Третя окрема штурмова бригада показала кадри зі стабілізаційного пункту, де рятують поранених в Авдіївці бійців.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Стабілізаційний пункт.

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Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової.

Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці.".

Деталі: Обережно, відео містить кадри відкритих поранень та крові.

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Теми: АвдіївкамедицинаЗбройні силивійна
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