Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Третья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 12:45
Третья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов
скриншот

Третья отдельная штурмовая бригада показала кадры из стабилизационного пункта, где спасают раненых в Авдеевке бойцов.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Стабилизационный пункт.

Реклама:

Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой.

Видео, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке.".

Детали: Осторожно, видео содержит кадры открытых ранений и крови.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: АвдеевкамедицинаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Авдеевка
Зеленский: В Авдеевке соотношение потерь один к семи
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Врагу в Авдеевке дали достойный бой – командир 3-й ОШБр Билецкий
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: