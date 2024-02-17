Третья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов
Суббота, 17 февраля 2024, 12:45
Третья отдельная штурмовая бригада показала кадры из стабилизационного пункта, где спасают раненых в Авдеевке бойцов.
Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Стабилизационный пункт.
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Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой.
Видео, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке.".
Детали: Осторожно, видео содержит кадры открытых ранений и крови.
ВИДЕО ДНЯ
Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів https://t.co/zY5xXZlhPU pic.twitter.com/dMH0FvyQhX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 17, 2024