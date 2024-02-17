Третья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов

Третья отдельная штурмовая бригада показала кадры из стабилизационного пункта, где спасают раненых в Авдеевке бойцов.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Стабилизационный пункт.

Реклама:

Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой.

Видео, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке.".

Детали: Осторожно, видео содержит кадры открытых ранений и крови.

ВИДЕО ДНЯ