Родині Навального не віддають його тіло, але заявили, що "криміналу не виявлено"

Родині російського опозиціонера Олексія Навального не видають його тіло, причина смерті досі незрозуміла.

Джерело: "Медуза" з посиланням на соратників Навального

Деталі: У колонії заявили, що тіло Навального перевезли в морг у Салехарді. Приїхавши до моргу, мати і адвокат політика виявили, що він зачинений. За телефоном, вказаним на дверях, їм сказали, що тіла Олексія Навального у них немає.

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Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті, повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов. "Медуза" зазначає, що такого діагнозу немає в Міжнародній класифікації хвороб.

"Коли адвокат і мама Олексія сьогодні вранці приїхали в колонію, їм сказали, що причина смерті Навального: синдром раптової смерті", - написав Жданов.

Пропагандистське видання RT стверджує, що у Навального відірвався тромб. СК у Салехарді заявив, що за фактом смерті Навального проводять експертизу.

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Однак у Слідчому комітеті Салехарда, повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, адвокату політика сказали, що причину його смерті не встановлено. Співробітник СК заявив, що "взято повторну гістологічну експертизу", результати якої будуть відомі наступного тижня.

"Очевидно, що вони брешуть і роблять усе, щоб не видати тіло", - додала прессекретар політика.

За словами Ярмиш, у СК заявили, що тіло Навального не віддадуть родичам, поки не завершиться перевірка. Вона зазначила, що за годину до цього адвокатам повідомили, що "перевірку закінчено, криміналу на виявлено".

Кіра Ярмиш заявила в ефірі "Дождя", що офіційну причину смерті Навального досі не назвали, тому версію пропагандистів про те, що в Навального відірвався тромб, підтвердити нічим.

"Ми явно розуміємо, що колонія бреше, це очевидно просто зараз. Немає жодного сумніву, що вбивство було сплановано", - сказала вона.

Ярмиш також розповіла, що Фонд боротьби з корупцією продовжить працювати після смерті політика.

За даними ОВД-Инфо, у п'ятницю і суботу в 32 містах на "акціях пам'яті Навального" в РФ затримали 359 осіб.

Люди продовжують нести квіти і свічки до пам'ятників жертвам репресій у різних містах Росії, пише "Медуза".

При цьому масштабних протестів у Росії після смерті Навального не спостерігається.

Що передувало: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на новину про смерть в колонії РФ опозиціонера Олексія Навального заявив, що його вбив російський диктатор Володимир Путін.