Зеленський: Навальний був убитий Путіним

Президент Володимир Зеленський у відповідь на новину про смерть в колонії РФ опозиціонера Олексія Навального заявив, що його вбив російський диктатор Володимир Путін.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Пряма мова: "Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише у співпраці.

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Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції

І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне".

Що було раніше: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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Довідково: Навального, який намагався викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité. 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". А вже 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей, протести закінчились нічим.

Передісторія: