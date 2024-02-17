Семье Навального не отдают его тело, но заявили, что "криминала не обнаружено"

Семье российского оппозиционера Алексея Навального не выдают его тело, причина смерти до сих пор не ясна.

Источник: "Медуза" со ссылкой на соратников Навального

Детали: В колонии заявили, что тело Навального перевезли в морг в Салехарде. Приехав к моргу, мать и адвокат политика обнаружили, что он закрыт. По телефону, указанному на двери, им сказали, что тела Алексея Навального у них нет.

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Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. "Медуза" отмечает, что такого диагноза нет в Международной классификации болезней.

"Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти", — написал Жданов.

Пропагандистское издание RT утверждает, что у Навального оторвался тромб. СК в Салехарде заявил, что по факту смерти Навального проводится экспертиза.

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Однако в Следственном комитете Салехарда, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокату политика сказали, что причина его смерти не установлена. Сотрудник СК заявил, что "взята повторная гистологическая экспертиза", результаты которой будут известны на следующей неделе.

"Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", — добавила пресс-секретарь политика.

По словам Ярмыш, в СК заявили, что тело Навального не отдадут родственникам, пока не завершится проверка. Она отметила, что за час до этого адвокатам сообщили, что "проверка закончена, криминала на обнаружено".

Кира Ярмыш заявила в эфире "Дождя", что официальную причину смерти Навального до сих пор не назвали, поэтому версию пропагандистов о том, что у Навального оторвался тромб, подтвердить нечем.

"Мы явно понимаем, что колония врет, это очевидно прямо сейчас. Нет никакого сомнения, что убийство было спланировано", — сказала она.

Ярмыш также рассказала, что Фонд борьбы с коррупцией продолжит работать после смерти политика.

По данным ОВД-Инфо, в пятницу и субботу в 32 городах на "акциях памяти Навального" в РФ задержали 359 человек.

Люди продолжают нести цветы и свечи к памятникам жертвам репрессий в разных городах России, пишет "Медуза".

При этом масштабных протестов в России после смерти Навального не наблюдается.

Что предшествовало: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Президент Владимир Зеленский в ответ на новость о смерти в колонии РФ оппозиционера Алексея Навального заявил, что его убил российский диктатор Владимир Путин.