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У Краматорську з-під завалів дістали тіло другого загиблого - 23-річного чоловіка

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 00:27
У Краматорську з-під завалів дістали тіло другого загиблого - 23-річного чоловіка
Рятувальна операція у Краматорську, фото Вадима Філашкіна у Telegram

Близько опівночі у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого внаслідок російського обстрілу чоловіка.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка. 

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За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина".

Деталі: Він також додав, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.

Наразі відомо про двох загиблих у будинку в Краматорську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ввечері 17 лютого росіяни влучили ракетами у промзону та приватний сектор у Краматорську.
  • Рятувальники змогли дістати тіло жінки 1977 року народження.
  •  Під завалами ще перебувають люди.
  • Також є влучання у Слов'янську.

Теми: КраматорськСлов'янськДонецька областьвійна
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