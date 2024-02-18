У Краматорську з-під завалів дістали тіло другого загиблого - 23-річного чоловіка
Неділя, 18 лютого 2024, 00:27
Близько опівночі у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого внаслідок російського обстрілу чоловіка.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Дослівно: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка.
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За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина".
Деталі: Він також додав, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.
Наразі відомо про двох загиблих у будинку в Краматорську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік.
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Передісторія:
- Ввечері 17 лютого росіяни влучили ракетами у промзону та приватний сектор у Краматорську.
- Рятувальники змогли дістати тіло жінки 1977 року народження.
- Під завалами ще перебувають люди.
- Також є влучання у Слов'янську.