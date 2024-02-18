В Краматорске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - 23-летнего мужчину

Спасательная операция в Краматорске, фото Вадима Филашкина в Telegram

Около полуночи в Краматорске спасатели достали из-под завалов тело погибшего в результате российского обстрела мужчины.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно: "Еще один погибший в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины.

Реклама:

По оперативной информации, под руинами до сих пор находится один человек".

Детали: Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 - в Славянске.

Известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается - предположительно, под завалами находится человек.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: