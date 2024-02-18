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В Краматорске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - 23-летнего мужчину

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 00:27
В Краматорске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - 23-летнего мужчину
Спасательная операция в Краматорске, фото Вадима Филашкина в Telegram

Около полуночи в Краматорске спасатели достали из-под завалов тело погибшего в результате российского обстрела мужчины.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно: "Еще один погибший в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины. 

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По оперативной информации, под руинами до сих пор находится один человек".

Детали: Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 - в Славянске.

Известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается - предположительно, под завалами находится человек.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Вечером 17 февраля россияне попали ракетами в промзону и частный сектор в Краматорске.
  • Спасатели смогли достать тело женщины 1977 года рождения.
  •  Под завалами еще находятся люди.
  • Также есть попадания в Славянске.

Темы: КраматорскСлавянскДонецкая областьвойна
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