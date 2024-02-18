В Краматорске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - 23-летнего мужчину
Воскресенье, 18 февраля 2024, 00:27
Около полуночи в Краматорске спасатели достали из-под завалов тело погибшего в результате российского обстрела мужчины.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Дословно: "Еще один погибший в Краматорске. Спасатели достали из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины.
Реклама:
По оперативной информации, под руинами до сих пор находится один человек".
Детали: Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 - в Славянске.
Известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается - предположительно, под завалами находится человек.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Вечером 17 февраля россияне попали ракетами в промзону и частный сектор в Краматорске.
- Спасатели смогли достать тело женщины 1977 года рождения.
- Под завалами еще находятся люди.
- Также есть попадания в Славянске.