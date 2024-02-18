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Балістика й Х-22: у прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Слов'янську й Краматорську

Валентина РоманенкоНеділя, 18 лютого 2024, 14:13
Балістика й Х-22: у прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Слов'янську й Краматорську
фото прокуратури

За попередьою інформацією, вночі 17 лютого російські окупаційні війська уразили Слов'янськ на Донеччині з ракетного комплексу "Іскандер-М", по Краматорську ж імовірно випустили ракети Х-22.

Джерело: речниця прокуратури Донецької області Анастасія Медведєва в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За попередніми даними, в ніч на суботу по Слов’янську росіяни вдарили балістикою з ракетного комплексу "Іскандер-М", а по Краматорську, ймовірно, надзвуковими ракетами Х-22".

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Деталі: За словами Медведєвої, остаточно тип озброєння, яке використав ворог, буде встановлено після детального вивчення фахівцями уламків засобів ураження й проведення належної експертизи.

Речниця додала, що станом на 14:00 пошуково-рятувальні операції у містах Краматорськ та Слов’янську завершено.

Внаслідок російського обстрілу Краматорська та Слов'янська загинули четверо та дістали поранення двоє людей.

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Теми: Донецька областьракетний ударвійнапрокуратура
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