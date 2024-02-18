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Баллистика и Х-22: в прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Славянску и Краматорску

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 14:13
Баллистика и Х-22: в прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Славянску и Краматорску
фото прокуратуры

По предварительной информации, ночью 17 февраля российские оккупационные войска поразили Славянск Донецкой области из ракетного комплекса "Искандер-М", по Краматорску же предположительно выпустили ракеты Х-22.

Источник: спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По предварительным данным, в ночь на субботу по Славянску россияне ударили баллистикой из ракетного комплекса "Искандер-М", а по Краматорску, вероятно, сверхзвуковыми ракетами Х-22".

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Детали: По словам Медведевой, окончательно тип вооружения, которое использовал враг, будет установлен после детального изучения специалистами обломков средств поражения и проведения надлежащей экспертизы.

Пресс-секретарь добавила, что по состоянию на 14:00 поисково-спасательные операции в городах Краматорск и Славянск завершены.

В результате российского обстрела Краматорска и Славянска погибли четверо и получили ранения два человека.

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Темы: Донецкая областьракетный ударвойнапрокуратура
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