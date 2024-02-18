ЗМІ: Рідні впізнали тіла військових, які залишалися пораненими в Авдіївці до приходу росіян

Рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт" в Авдіївці, впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Джерело: "Слідство інфо", журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Деталі: Журналісти видання поспілкувалися з рідними трьох бійців, які залишилися пораненими на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

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Катерина, брат якої — Іван Житник з позивним "Джанго" — два роки в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ, розповіла, що їй подзвонив Іван і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", — розповідає жінка.

Розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.

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В обід зять Катерини по відеозв’язку набрав "Джанго".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", — каже Катерина.

Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".

Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар", — бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.

"Останнє повідомлення було о 12:00, що буде полон", — каже Людмила, дружина "Байрактара".

16 лютого, Людмила поїхала у військкомат, щоб дізнатися щось про чоловіка, однак там їй нічого не відповіли: "Мені сказали, що звʼяжуться, але ніхто не звʼязався, я вирубилась".

Людмила прокинулась ввечері, почала шукати інформацію про чоловіка у російських пабліках і впізнала його тіло за татуюванням. Він в Авдіївці з березня 2022 року, на час мобілізації його доньці було 4 роки.

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним "Панда". Його впізнала мама Інна.

"Вони три дні чекали машину, він іще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий — в нього маленька дитина — 5 років, син Андрюша, а він каже: "Мамо, я воїн". Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, — це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина — йому буде 30 років в цьому році", — каже Інна.

Через кілька годин жінка написала журналістам, що впізнала тіло сина на тому самому російському відео з вбитими українськими бійцями.

Катерина — сестра бійця "Джанго" — теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють.

Однак на російському відео жінка впізнала тіло Івана по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни.

Журналісти звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади, там сказали, що інформацію потрібно перевіряти, вони не можуть це ні підтвердити, ні заперечити.

Тим часом Бутусов назвав прізвища шести військових. Окрім цих трьох, за даними журналіста, на позиції залишалися Барановський, Савосік та Зінчук.

Пряма мова Бутусова: "Список з шести важко поранених українських військовослужбовців 110-і механізованої бригади, яких залишили під час прориву з опорного пункту "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого. Ці поранені не могли пересуватись самостійно, засоби евакуації для їх вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла.

16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт". Тіла були звалені у воду.

Родичі впізнали серед загиблих трьох військових, яких залишили пораненими на "Зеніті":

Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника.

Таким чином, російські військові розстріляли безпомічних неозброєних поранених, яких захопили у полон, і які не могли пересуватись.

Про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на "Зеніті", поки що нічого не відомо. Опізнати усі тіла на російському відео неможливо".