СМИ: Родные опознали тела военных, которые оставались ранеными в Авдеевке к приходу россиян

Родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит" в Авдеевке, узнали их тела по видео в соцсетях.

Источник: "Следствие инфо", журналист Юрий Бутусов в Facebook

Детали: Журналисты издания пообщались с родными трех бойцов, которые остались ранеными на позиции "Зенит" в Авдеевке.

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Екатерина, брат которой - Иван Житник с позывным "Джанго" - два года в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ, рассказала, что ей позвонил Иван и сказал, что он ранен и вместе с ним в шахте еще четверо раненых бойцов бригады и один военный, который был здоровым, но решил остаться с собратьями.

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора суток. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.

Разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Екатерина говорит, что ничего не публиковала, но сбросила запись разговора родственникам.

ВИДЕО ДНЯ

В обед зять Екатерины по видеосвязи набрал "Джанго".

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши до них уже не доберутся", - говорит Екатерина.

Во время этого видеоразговора зять Екатерины увидел на видео, как зашли в шахту россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поболтать, а они сказали брату выключить телефон".

Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видно убитых в форме ВСУ, один из них с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого человека, как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар", - бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными.

"Последнее сообщение было в 12:00, что будет плен", - говорит Людмила, жена "Байрактара".

16 февраля Людмила поехала в военкомат, чтобы узнать что-то о муже, однако там ей ничего не ответили: "Мне сказали, что свяжутся, но никто не связался, я вырубилась".

Людмила проснулась вечером, начала искать информацию о мужчине в российских пабликах и узнала его тело по татуировке. Он в Авдеевке с марта 2022 года, на время мобилизации его дочери было 4 года.

Вместе с Андреем Дубницким на российском видео был Георгий Павлов с позывным "Панда". Его узнала мама Инна.

"Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14-го получил ранение, у него осколочные ранения, спина... Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой - у него маленький ребенок - 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, - это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына - ему будет 30 лет в этом году", - говорит Инна.

Через несколько часов женщина написала журналистам, что узнала тело сына на том самом российском видео с убитыми украинскими бойцами.

Екатерина - сестра бойца "Джанго" - тоже до последнего надеялась, что ее брата полечат и обменяют.

Однако на российском видео женщина узнала тело Ивана по одежде и бутылке с водой, которую он держал в руках, когда их выводили из шахты россияне.

Между тем Бутусов назвал фамилии шести военных. Кроме этих трех, по данным журналиста, на позиции оставались Барановский, Савосик и Зинчук.

Прямая речь Бутусова: "Список из шести тяжело раненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва с опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля. Эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-то техника проехать для эвакуации не смогла.

16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду.

Родственники опознали среди погибших трех военных, которых оставили ранеными на "Зените":

Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника.

Таким образом, российские военные расстреляли беспомощных безоружных раненых, которых захватили в плен, и которые не могли передвигаться.

О судьбе трех других раненых, попавших в плен на "Зените", пока ничего не известно. Опознать все тела на российском видео невозможно".