Глава МЗС Китаю запевнив Кулебу, що Пекін не продає летальну зброю Росії

КУЛЕБА І ВАН Ї ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ 17 ЛЮТОГО, ФОТО З Х КУЛЕБИ

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив главі МЗС України Дмитрові Кулебі, що Пекін не продає летальну зброю РФ.

Джерело: повідомлення МЗС Китаю за підсумками зустрічі Ван Ї та Кулеби, пише The Guardian із посиланням на AFP

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу Ван сказав Кулебі, що Китай "не користується жодними перевагами ситуації і не продає летальну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту".

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Міністр також підкреслив, що Китай дотримується політичного врегулювання проблем у гарячих точках і наполягає на просуванні мирних переговорів.

Пряма мова Ван Ї: "Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам".

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру".

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"Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не припинить своїх зусиль".

Що передувало: Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї у суботу. За повідомленням українського міністра, сторони обговорили "двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні".