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Глава МИД Китая заверил Кулебу, что Пекин не продает летальное оружие России

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 16:50
Глава МИД Китая заверил Кулебу, что Пекин не продает летальное оружие России
КУЛЕБА И ВАН И ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 17 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ИЗ Х КУЛЕБЫ

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Пекин не продает летальное оружие РФ.

Источник: сообщение МИД Китая по итогам встречи Ван И и Кулебы, пишет The Guardian со ссылкой на AFP

Детали: Сообщается, что во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу Ван сказал Кулебе, что Китай "не пользуется никакими преимуществами ситуации и не продает летальное оружие в зоны конфликта или сторонам конфликта".

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Министр также подчеркнул, что Китай придерживается политического урегулирования проблем в горячих точках и настаивает на продвижении мирных переговоров.

Прямая речь Ван И: "Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам".

"Мы будем продолжать играть конструктивную роль в скорейшем прекращении войны и восстановлении мира".

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"Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не прекратит своих усилий".

Что предшествовало: Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И в субботу. По сообщению украинского министра, стороны обсудили "двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине".

Темы: КитайКулеба ДмитрийРосcиявойна
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