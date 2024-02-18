Близькі полонених військових провели акцію на Майдані

У неділю на Майдані Незалежності в Києві відбулася традиційна акція родичів та близьких полонених військових "Free Azov".

Джерело: Суспільне, hromadske

Учасники акції "FREE AZOV". Фото: Анна Железняк/Суспільне

Деталі: Родичі та близькі полонених українських військовослужбовців виходять на акції, щоб нагадати про те, що українські військові, захисники Маріуполя досі перебувають в неволі.

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За даними hromadske, всього на головній площі столиці зібралося близько двох тисяч людей. На акції були дружини та матері бійців, їхні діти. Долучилися до акції також військові та колишні полонені.

Такі заходи родини військовополонених бійців "Азову" проводять щотижня.

Як пише "Суспільне", одна із учасниць акції Аліса Шумак розповідає, що 20 лютого буде 21 місяць, як її чоловік перебуває у полоні. Він – захисник Маріуполя, зокрема захисник "Азовсталі".

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Учасниця акції "FREE AZOV" Аліса Шумак у Києві, 18 лютого 2024 року. Фото: Анна Железняк/Суспільне

"20 травня 2022 року він вийшов у полон. Їм обіцяли гарантії збереження життя і що вони через 3-4 місяці повернуться, але, на жаль, вони ще й досі там", — сказала Аліса.

За словами Аліси, про умови перебування полонених відомо дуже мало. Жінка виховує сина, якому 2 роки і 7 місяців. Коли його бачив батько, хлопчикові було 4 місяці.

Учасниця акції "FREE AZOV" Олена і її син Ренат у Києві, 18 лютого 2024 року. Фото: Анна Железняк/Суспільне

"Тато, я мрію із тобою познайомитися", – із таким надписом вийшла на акцію Олена із своїм 1,5-річним сином. За її словами, на момент повномасштабного вторгнення жінка була на 2 місяці вагітності, і наразі батько навіть не знає, що в нього є дитина.

Учасниця акції "FREE AZOV" Тетяна Вишняк у Києві, 18 лютого 2024 року. Фото: Анна Железняк/Суспільне

Ще одна учасниця акції, Тетяна Вишняк, чекає із полону свого єдиного сина. За її словами, вона не говорила з сином із 9 травня 2022 року. За словами жінки, минулого року звільнили синового побратима, який розповів, що не бачив його, але чув голос. Зараз вона не знає, де син і в якому він стані.

Що передувало: 1 лютого командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко "Редіс" зазначив, що у російському полоні досі залишаються понад 900 бійців "Азова", які обороняли Маріуполь, і закликав відповідні структури докласти максимум зусиль для звільнення захисників.

8 лютого в результаті чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх громадян, більшість яких були захисниками Маріуполя.