Близкие пленных военных провели акцию на Майдане

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась традиционная акция родственников и близких пленных военных "Free Azov".

Источник: Суспільне, hromadske

Участники акции "FREE AZOV". Фото: Анна Железняк/Суспільне

Детали: Родственники и близкие пленных украинских военнослужащих выходят на акции, чтобы напомнить о том, что украинские военные, защитники Мариуполя до сих пор находятся в неволе.

Реклама:

По данным hromadske, всего на главной площади столицы собралось около двух тысяч человек. На акции были жены и матери бойцов, их дети. Присоединились к акции также военные и бывшие пленные.

Такие мероприятия семьи военнопленных бойцов "Азова" проводят еженедельно.

Как пишет "Суспільне", одна из участниц акции Алиса Шумак рассказывает, что 20 февраля будет 21 месяц, как ее муж находится в плену. Он – защитник Мариуполя, в частности защитник "Азовстали".

ВИДЕО ДНЯ

Участница акции "FREE AZOV" Алиса Шумак в Киеве, 18 февраля 2024 года. Фото: Анна Железняк/Суспільне

"20 мая 2022 года он вышел в плен. Им обещали гарантии сохранения жизни и что они через 3-4 месяца вернутся, но, к сожалению, они до сих пор там", – сказала Алиса.

По словам Алисы, об условиях пребывания пленных известно очень мало. Женщина воспитывает сына, которому 2 года и 7 месяцев. Когда его видел отец, мальчику было 4 месяца.

Участница акции "FREE AZOV" Елена и ее сын Ренат в Киеве, 18 февраля 2024 года. Фото: Анна Железняк/Суспільне

"Папа, я мечтаю с тобой познакомиться", – с такой надписью вышла на акцию Елена со своим 1,5-летним сыном. По ее словам, на момент полномасштабного вторжения женщина была на 2 месяце беременности, и сейчас отец даже не знает, что у него есть ребенок.

Участница акции "FREE AZOV" Татьяна Вишняк в Киеве, 18 февраля 2024 года. Фото: Анна Железняк/Суспільне

Еще одна участница акции, Татьяна Вишняк, ждет из плена своего единственного сына. По ее словам, она не говорила с сыном с 9 мая 2022 года. По словам женщины, в прошлом году освободили побратима сына, который рассказал, что не видел его, но слышал голос. Сейчас она не знает, где сын и в каком он состоянии.

Что предшествовало: 1 февраля командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис Прокопенко "Редис" отметил, что в российском плену до сих пор остаются более 900 бойцов "Азова", которые обороняли Мариуполь, и призвал соответствующие структуры приложить максимум усилий для освобождения защитников.

8 февраля в результате очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих граждан, большинство из которых были защитниками Мариуполя.