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Україна розслідує розстріли росіянами полонених в Авдіївці та Веселому

Катерина ТищенкоНеділя, 18 лютого 2024, 19:40
Україна розслідує розстріли росіянами полонених в Авдіївці та Веселому
одне з відео розстрілу полонених, скріншот Донецької облпрокуратури

СБУ за процесуального керівництва прокуратури розпочала розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Дослівно прокуратура: "Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права на території Донеччини. Черговими доказами вчинення окупантами тяжких злочинів є поширені у соціальних мережах відео зі вбивствами беззбройних українських бійців.

За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

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Також в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин".

Теми: полоненіСБУ
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