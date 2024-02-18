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Украина расследует расстрелы пленных в Авдеевке и Веселом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 19:40
Украина расследует расстрелы пленных в Авдеевке и Веселом
одно из видео расстрела пленных, скриншот Донецкой облпрокуратуры

СБУ под процессуальным руководством прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Дословно прокуратура: "Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донецкой области. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

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Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго. Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление".

Темы: пленныеСБУ
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