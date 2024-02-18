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Зеленський підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції

Катерина ТищенкоНеділя, 18 лютого 2024, 22:13
Зеленський підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції
Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав дуже результативною свою участь у Мюнхенській конференції безпеки цього року.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І третє – Мюнхенська безпекова конференція. Дуже результативна участь цього року. Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами.

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Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з прем’єр-міністром Бангладеш, із президентом Гватемали.

Окремо – американські партнери. Розмова з президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу".

Деталі: За словами президента, кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: "саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив".

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"Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні", – сказав Зеленський.

Що передувало: Раніше за підсумками конференції Зеленський повідомив, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною. 

Він також додав, що на Мюнхенській безпековій конференції було домовлено про оборонні пакети з кількома державами.

Теми: Зеленськийдопомога Україніміжнародна спільнота
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