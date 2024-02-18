Зеленский подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Владимир Зеленский назвал очень результативным свое участие в Мюнхенской конференции безопасности в этом году.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И третье – Мюнхенская конференция по безопасности. Очень результативное участие в этом году. Наш украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами.

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Я провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии – есть решение о дополнительной поддержке. Также с лидером Азербайджана – как всегда, хороший продуктивный разговор, который может укрепить оба наших народа и весь регион. Встретился с премьер-министром Бангладеш, с президентом Гватемалы.

Отдельно – американские партнеры. Разговор с президентом Байденом – очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса".

Детали: По словам президента, каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: "именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое наделал".

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"Но, чтобы Украина могла достичь этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться в одиночку. Поддержка – важна. Солидарность – важна. Только вместе, в единстве можно победить в этой войне", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: Ранее по итогам конференции Зеленский сообщил, что Украина согласовала двусторонние соглашения по безопасности еще с несколькими государствами, кроме уже подписанных с Британией, Францией и Германией.

Он также добавил, что на Мюнхенской конференции по безопасности было договорено об оборонных пакетах с несколькими государствами.