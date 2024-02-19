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СБУ прокоментувала заяву ФСБ про "вбитого агента": Шукайте професійніших акторів

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 12:16
СБУ прокоментувала заяву ФСБ про вбитого агента: Шукайте професійніших акторів
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України назвала театральною виставою інформацію ФСБ РФ про нібито "вбитого під час закладання вибухівки українського агента".

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Правдоподібність заяв і відео, які поширює ФСБ РФ, можна оцінювати і коментувати виключно через призму театральних постановок, які російська спецслужба полюбляє влаштовувати для своєї аудиторії, особливо напередодні виборів.

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Проте постановки такого низького рівня тільки руйнують усталений міф про "російську театральну школу".

Так само, як українські воїни зруйнували міф про війська РФ, як "другу армію світу".

Тож радимо ФСБ залучати до постановок своїх відео більш професійних акторів, зокрема із числа тих, які вже отримали підозри від СБУ за свою пропагандистську та антиукраїнську діяльність".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Федеральна служба безпеки Росії заявила 19 лютого, що запобігла вбивству одного з "політичних діячів Запорізької області".

У російській спецслужбі стверджують, що "теракт" перед "виборами" готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований Службою безпеки України.

Теми: СБУ
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