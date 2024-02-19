СБУ прокомментировала заявление ФСБ об "убитом агенте": Ищите более профессиональных актеров
Служба безопасности Украины назвала театральным представлением информацию ФСБ РФ о якобы "убитом во время закладки взрывчатки украинском агенте".
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Правдоподобность заявлений и видео, которые распространяет ФСБ РФ, можно оценивать и комментировать исключительно через призму театральных постановок, которые российская спецслужба любит устраивать для своей аудитории, особенно накануне выборов.
Однако постановки такого низкого уровня только разрушают устоявшийся миф о "российской театральной школе".
Так же, как украинские воины разрушили миф о войсках РФ, как "второй армии мира".
Поэтому советуем ФСБ привлекать к постановкам своих видео более профессиональных актеров, в частности из числа тех, которые уже получили подозрения от СБУ за свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность".
Что предшествовало: Федеральная служба безопасности России заявила 19 февраля, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".
В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.