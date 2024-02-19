СБУ прокомментировала заявление ФСБ об "убитом агенте": Ищите более профессиональных актеров

Служба безопасности Украины назвала театральным представлением информацию ФСБ РФ о якобы "убитом во время закладки взрывчатки украинском агенте".

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Правдоподобность заявлений и видео, которые распространяет ФСБ РФ, можно оценивать и комментировать исключительно через призму театральных постановок, которые российская спецслужба любит устраивать для своей аудитории, особенно накануне выборов.

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Однако постановки такого низкого уровня только разрушают устоявшийся миф о "российской театральной школе".

Так же, как украинские воины разрушили миф о войсках РФ, как "второй армии мира".

Поэтому советуем ФСБ привлекать к постановкам своих видео более профессиональных актеров, в частности из числа тех, которые уже получили подозрения от СБУ за свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность".

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Что предшествовало: Федеральная служба безопасности России заявила 19 февраля, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".

В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.