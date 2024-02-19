Помер житель Вовчанських Хуторів, поранений під час обстрілу у п’ятницю
Понеділок, 19 лютого 2024, 12:57
Кількість жертв російського обстрілу села Вовчанські Хутори на Харківщині 16 лютого зросло − у лікарні помер поранений чоловік.
Джерело: Харківська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого".
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Деталі: Повідомляється, що чоловік перебував у важкому стані.
Передісторія:
- 16 лютого близько 12:20 збройні сили РФ обстріляли з артилерії село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Раніше повідомлялося, що загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.
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