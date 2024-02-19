Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умер житель Волчанских Хуторов, раненный во время обстрела в пятницу

Ирина БалачукПонедельник, 19 февраля 2024, 12:57

Количество жертв российского обстрела села Волчанские Хутора на Харьковщине 16 февраля возросло − в больнице умер раненый мужчина.

Источник: Харьковская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "К сожалению, сегодня в больнице умер 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела населенного пункта 16 февраля".

Реклама:

Детали: Сообщается, что мужчина находился в тяжелом состоянии.

Предыстория:

  • 16 февраля около 12:20 вооруженные силы РФ обстреляли из артиллерии село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области. Ранее сообщалось, что погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Харьковская область
В Харьковской области во время обстрела погиб энергетик
Воздушные силы ночью уничтожили все "Шахеды", которые запустили россияне
Обстрел Купянска: из-под завалов достали фрагменты еще одного тела
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: