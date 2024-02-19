Умер житель Волчанских Хуторов, раненный во время обстрела в пятницу
Понедельник, 19 февраля 2024, 12:57
Количество жертв российского обстрела села Волчанские Хутора на Харьковщине 16 февраля возросло − в больнице умер раненый мужчина.
Источник: Харьковская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "К сожалению, сегодня в больнице умер 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела населенного пункта 16 февраля".
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Детали: Сообщается, что мужчина находился в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- 16 февраля около 12:20 вооруженные силы РФ обстреляли из артиллерии село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области. Ранее сообщалось, что погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения.
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