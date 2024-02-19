Хабар за державні землі: судитимуть нардепа зі "Слуги народу"

Народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька судитимуть за одержання 85 тисяч доларів США за оренду землі.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, УП

Дослівно: "Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні 85 тис. доларів США неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель".

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Деталі: Антикорупційники не називають ім'я підозрюваного, але обставини справи свідчать, що це нардеп Анатолій Гунько, викритий у 2023 році.

У межах досудового розслідування встановлено, що депутат, який одночасно був головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами.

Нардеп висловив прохання підприємцю передати "винагороду", яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

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Народного депутата та двох його спільників було викрито "на гарячому" одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США.

Повідомляється, що на сьогодні обвинувальний акт стосовно нардепа та одного з його спільників скеровані до ВАКС для розгляду по суті. Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження у зв’язку з її розшуком.

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