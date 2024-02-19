Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взятка за государственные земли: будут судить нардепа из "Слуги народа"

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 13:00
Взятка за государственные земли: будут судить нардепа из Слуги народа
Анатолий Гунько. фото из Facebook нардепа

Народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько будут судить за получение 85 тысяч долларов США за аренду земли.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, УП

Дословно: "Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тыс. долларов США неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель".

Реклама:

Детали: Антикоррупционеры не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют, что это нардеп Анатолий Гунько, разоблаченный в 2023 году.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат, который одновременно был председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия.

Нардеп высказал просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов США - из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.

ВИДЕО ДНЯ

Народный депутат и двое его сообщников были разоблачены "с поличным" сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов США.

Сообщается, что на сегодня обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлены в ВАКС для рассмотрения по существу. Материалы в отношении еще одного человека выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Предыстория:

  • 8 августа 2023 года Служба безопасности Украины и НАБУ сообщили, что разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием Гунько.

Темы: Слуга народавзятказемляАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Слуга народа
В "Слуге народа" анонсировали изменения в систему соцвыплат из-за нехватки средств
В 2022-м на военного смотрели, как на "островок безопасности", а сейчас – как на опасность – командир подразделения "Ахиллес" Федоренко
Марьяна Безугла заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: