Взятка за государственные земли: будут судить нардепа из "Слуги народа"

Народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько будут судить за получение 85 тысяч долларов США за аренду земли.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, УП

Дословно: "Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тыс. долларов США неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель".

Реклама:

Детали: Антикоррупционеры не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют, что это нардеп Анатолий Гунько, разоблаченный в 2023 году.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат, который одновременно был председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия.

Нардеп высказал просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов США - из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.

ВИДЕО ДНЯ

Народный депутат и двое его сообщников были разоблачены "с поличным" сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов США.

Сообщается, что на сегодня обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлены в ВАКС для рассмотрения по существу. Материалы в отношении еще одного человека выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Предыстория: